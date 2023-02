Uitkerkse Polderfietsroute voorgesteld: "hier ervaar je pas echt wat rust is"

In Blankenberge is de Uitkerkse Polderfietsroute voorgesteld. Het bewegwijzerde traject van ruim 40 kilometer voert je langs Blankenberge, Zuienkerke en Brugge.

De lancering van de Uitkerkse Polderfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend en de Uitkerkse Polderfietsroute is de vijfde van 18 nieuwe fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld.

“Fietsend door de Uitkerkse Polder ervaar je pas echt wat rust is. Dit uitgestrekte weidelandschap is eeuwenoud en een paradijs voor vogels. Via het nog jonge Zeebos verlaat je de kustlijn om het hinterland op te zoeken. Je fietst door Lissewege, één van de mooiste dorpen van Vlaanderen waarvan de platte kerktoren vanaf de zomer permanent wordt opengesteld als uitkijkpunt binnen het project Horizon 2025. Je hebt er een prachtig uitzicht over het witte dorp, de haven en de polders. Via Domein Polderwind trap je door naar Brugge om bij de Sint-Pietersplas terug richting zee te fietsen. Onderweg wachten nog de Meetkerkse Moeren, een uniek stuk natuur waar de stilte een constante is”, aldus Sabien Lahaye-Battheu voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme. (lees verder onder de foto)

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan het Bezoekerscentrum de Uitkerkse Polder in Blankenberge, aan Parking Meetkerke dorp in Zuienkerke en aan de Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk in Lissewege. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord.

Alle herwerkte routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroute‘ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten.