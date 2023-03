Uitkijkpunt De Panne: eerste spadesteek is feit

In De Panne is de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van Westerpunt, het nieuwe uitkijkplatform op het einde van de wandeldijk.

Het Westerpunt is een uitkijkpunt dat letterlijk op het meest westelijke punt van ons land ligt. Het punt, ontworpen door Studio MOTO, kadert in het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Het bevindt zich op de wandeldijk op het strand richting Frankrijk.

Het uitkijkpunt is een geometrische, luie trap die je vanop de wandeldijk mee de hoogte inneemt, tot je uittorent boven het strand, om je dan weer verder mee naar beneden te nemen naar het lager gelegen strand of de dijk.

Vertraging

De bouw was oorspronkelijk voorzien in 2022, maar liep vertraging op. Door de prijsstijgingen van bouwmateriaal en de hogere loon- en realisatiekosten was het nodig om extra budget te voorzien. Dat budget is nu gevonden.

Naast Westerpunt komt er ook een ontmoetingsplek voor omwonenden van de Houtsaegerduinen: vista Duinenpr8. Die werken staan gepland in augustus-september.