Uitpuilende afvalcontainers Oostende: "Voeren strijd keihard op"

De stad Oostende deelde dit jaar al 200 GAS-boetes uit aan sluikstorters. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2018. Dat is nodig, want zo kan het niet verder. De stad is vastberaden om de strijd nog verder op te voeren.

Ondanks alle inspanningen, zoals de inzet van mobiele camera's, duiken er toch nog steeds foto’s van troep op, ook aan de afvalcontainers die in de stad geplaatst zijn. Afval belandt naast de containers en dat is een feestmaal voor de meeuwen. Met nog meer afval en troep tot gevolgd.

'Echte knoeiboel'

Zo ook in de Koninginnelaan. Buurtbewoonster Lutgarde Van Gansberghe: "In de week zie je dat niet zo, maar na het weekend vertrekken mensen terug naar huis. Ze proberen hun afval hier kwijt te geraken. Dat zijn dan veel te grote zakken en die raken er niet in. De meeuwen weten dat meteen en maken er een echte knoeiboel van".

Slecht imago voor de stad

Het afval bezorgt de stad een vuil imago en daarom neemt Oostende maatregelen. De diensten legen de containers met restafval in afvalstraten voortaan dagelijks. En glascontainers zullen ook in het weekend aangepakt worden. Als er dan toch nog problemen zijn in afvalstraten, roept de stad op om die te melden op het gratis nummer 0800 92491.

Boetes tot 350 euro

Wie betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een boete die kan oplopen tot 350 euro. Intussen zijn er een kleine twintig afvalstraten in de stad. Dit najaar komen er nog tien bij.