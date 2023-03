In Blankenberge is een appartement onbewoonbaar verklaard na een uitslaande brand. De bewoners, twee ouders en een kind konden de woning op tijd verlaten, niemand raakt gewond.

De brand ontstond om twee uur in de Prinsenlaan in Blankenberge. De schade is groot, het appartement is onbewoonbaar. De aanpalende appartementen kon de brandweer wel vrijwaren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend maar wordt onderzocht.