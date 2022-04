Er woedt een brand in de Tulpenstraat in Oostkamp. Drie woningen zijn (tijdelijk) onbewoonbaar verklaard. Een slachtoffer is met rookintoxatie naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand is vrijdagnamiddag ontstaan in een woning in de Tulpenstraat in Oostkamp. Het is nog onduidelijk wat de brand veroorzaakt heeft.

Het huis zelf en de twee aanpalende woningen zijn - tijdelijk - onbewoonbaar verklaard. Een iemand is naar het ziekenhuis overgebracht door rookvergiftiging.