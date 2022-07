Uitslaande brand in Roesbrugge

Deze morgen is een uitslaande woningbrand ontstaan in de Bergenstraat te Poperinge. Een hondje overleefde vermoedelijk het vuur niet, verder raakte niemand gewond.

Om 2u52 werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in een rijwoning in de Bergenstraat in Roesbrugge, een deelgemeente van Poperinge. De woning is volledig uitgebrand. Het huis heeft aan de rechterkant lichte schade, maar uitbreiding naar de aanpalende woning links kon worden vermeden. Beide gebouwen zijn intussen gevrijwaard met lichte schade aan rechterwoning, maar deze blijft bewoonbaar.

Hond overleeft het niet

Verder liepen de woning aan de overkant, alsook twee auto’s schade op van de stralingswarmte. In de getroffen woning zou er een hondje aanwezig zijn. Deze zal de brand vermoedelijk niet overleven. Niemand raakte verder gewond. Wat de oorzaak van de brand is, blijft voorlopig onduidelijk. De nablussingswerken zijn inmiddels aangevat.