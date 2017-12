Uitslaande brand in Staden

In de Kasteelstraat in Staden is woensdagavond even voor 20u brand uitgebroken in een woonhuis.

De bewoner was samen met een paar vrienden achteraan in een bijgebouw met hun muziekgroep aan het repeteren toen hij een brandgeur opmerkte. Toen hij ging kijken stond de kamer al in lichterlaaie.

De brandweer die de handen vol had met wateroverlast haastte zich naar de Kasteelstraat, maar bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak.