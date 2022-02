Uitslaande brand in Torhout

Een zware uitslaande brand in Torhout heeft gisterenavond zware schade toegebracht aan een leegstaande woning in de Bollestraat.

Het zou om een kraakpand gaan, hoe de brand is ontstaan is voorlopig onduidelijk. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen de vlammen onder controle. Een branddeskundige onderzoekt nu hoe de brand is ontstaan.