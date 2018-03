Uitslaande brand veroorzaakt grote schade in Diksmuide

Een uitslaande brand in Diksmuide heeft een leegstaand huis zwaar beschadigd. Oorzaak is een defecte koelkast.

Het vuur ontstond in de keuken van het huis in de Grauwe Broedersstraaat. De brandweer kreeg de uitslaande brand snel onder controle en verluchtte de volledige woning. De schade aan de woning is groot. Omdat het gebouw leeg stond vielen er geen gewonden.