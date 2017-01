Uitslaande woningbrand in Ruddervoorde

In de Torhoutsestraat in Ruddervoorde is iets na tien uur brand uitgebroken in een woning.

Het vuur ontstond boven in de slaapkamer van de zoon, die op dat moment niet thuis was. De moeder merkte het vuur op en kon zichzelf in veiligheid brengen. Bij aankomst van de brandweer werden nog twee honden en vier katten uit het huis gered. Ook in het aanpalend huis bevond zich nog een huisdier dat door de brandweer bevrijd werd. De korpsen van Ruddervoorde/Oostkamp, Torhout en Brugge kwamen ter plaatse.

Onbewoonbaar

Het huis van het getroffen gezin is volledig uitgebrand, dat van de buren heeft zo'n grote schade opgelopen dat het onbewoonbaar is verklaard. Over de oorzaak is nog niets bekend.

(Videobeelden via Stephaan Leffe)