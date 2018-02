De brand breekt uit rond één uur vanmiddag, in een rijhuis in de Jozef Duthoystraat. Binnen is alles verwoest. De vader van het gezin dat er woont blijft ongedeerd, zijn vrouw en twee kinderen zijn niet thuis. De aanpalende huizen hebben veel rookschade. Bij de buren moet één iemand naar het ziekenhuis omdat hij teveel rook heeft ingeademd. De oorzaak van de brand ligt allicht bij een elektrisch probleem in de woning.

De eerste beelden