Uitstel voor moordverdachte Sofie Muylle

De verdediging vroeg om dat uitstel om het dossier grondiger te kunnen voorbereiden. Het lichaam van het slachtoffer werd in januari aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Op dit moment wijst de zaak in de richting van verkrachting.

DNA

Op maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Uit foto's op zijn Facebookprofiel blijkt alleszins dat hij een gelijkaardige blauwe jas bezit. In de maanden voor en na de moord verbleef hij ook duidelijk in Knokke-Heist. Na zijn uitlevering werd hij zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter. In zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Gisteren raakte bekend dat het DNA-profiel van C. overeenstemt met de sporen op het lichaam van het slachtoffer. Zijn advocaat Pieter Filipowicz werd naar eigen zeggen pas later op de avond ingelicht door de speurders. "Het is spijtig dat zulke informatie op die manier naar buiten komt", aldus meester Chantal Van den Bosch. Over de inhoud van het dossier kon de verdediging nog niets kwijt. "We moeten alles eerst nog grondig bestuderen en ook bespreken met onze cliënt. Daarna is hij zeker bereid

om bij de politie een verklaring af te leggen", aldus meester Pieter Filipowicz.