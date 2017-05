Uitvindingen van Da Vinci te zien in Brugge

Vanaf 1 juni brengt Expo Center Bruges (Site Oud Sint-Jan) een tijdelijke expo over de uitvindingen van ’s werelds bekendste genie, Leonardo da Vinci (1452 -1519).

De man was niet alleen schilder, maar ook voorspeller en uitvinder met een fenomenaal waarnemingsvermogen. De expo start in Brugge en trekt nadien door Europa. Meer dan 100 maquettes van da Vinci’s uitvindingen en machines worden er tentoongesteld, samen met meer dan 100 originele documenten en schriftjes van da Vinci en enkele tijdsgenoten uit de Renaissance zoals Michelangelo.

Interactief

Da Vinci vond onder andere het vliegtuig, de helikopter, de onderzeeër en de brug uit. Hij boekte een enorme vooruitgang op het gebied van bouwkunde, hydrodynamica, architectuur en anatomie. Tussen de maquettes zullen verschillende uitvindingen op ware grootte en interactief opgesteld staan. Als bezoeker kan je zelf de mechanismen van deze uitvindingen in werking stellen. In de binnentuin van Site Oud Sint-Jan, wordt de brug van da Vinci opgebouwd. Verder hangen er ook verschillende schermen hangen waarop de uitvindingen volledig worden uitgelegd en ontleed via 3D filmpjes.

Meer info vind je via www.xpo-center-bruges.be