Uitzinnige vreugde in fandorp in Waregem

Bijna 900 enthousiaste supporters in Waregem Expo zagen De Rode Duivels winnen. En dat leidde meteen tot uitzinnig taferelen van vreugde. Roepen, zingen, dansen, het was één groot feest en corona leek wel even heel ver weg.

Het was een supportersfeest zoals vanouds. Bij het laatste fluitsignaal ontplofte Waregem Expo. De toegevoegde tijd had een eeuwigheid geduurd en we hadden maar weinig mooi voetbal gezien. Maar wie maalt daarom? We schakelen de Europese kampioen uit en gaan door. En het leek gisteren wel alsof we al de finale gewonnen hadden.

Waregem Expo beperkte het aantal toeschouwers uit veiligheid nog op een kleine 900. Chris Baert, organisator: "De volgende match gaan we uitbreiden naar de maximumcapaciteit op de site en dat zal een 1.200 man zijn. Nog altijd veel minder dan de 8.000 die hier het WK volgden."

