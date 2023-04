Uitzonderlijk: 3 kabelschepen samen aangemeerd in Zeebrugge

De Symphony en de Isaac Newton zijn hightech schepen die ontworpen en gebouwd zijn voor het leggen van kabels op de bodem van de zee. Jan De Nul heeft een vloot van twaalf zo'n schepen. Een investering van anderhalf miljard euro in vaartuigen en bijzonder materiaal. Het bedrijf is nu een wereldspeler voor het installeren van offshore kabel.

"Het gebeurt zelden dat we drie schepen uit dezelfde branche naast elkaar hebben", zegt Benjamin Foubert, Operations manager kabelwerken bij Jan De Nul. "De Isaac Newton en de Symphony zijn in volle voorbereiding van het project Hollandse Kust Noord en West Alfa."

Het schip Isaac Newton legt de kabels op de zeebodem, en Symphony zal de kabel begraven. Op dat schip is een zogenoemde kabeltrencher aanwezig die op de zeebodem wordt geplaatst en vervolgens de kabel door middel van verschillende technieken kan begraven.

In volle voorbereiding

In Zeebrugge vinden de voorbereidingen plaats voor een karwei voor de Nederlandse kust. De ISAAC NEWTON heeft net 5000 ton kabel geladen. Goed voor de laatste zestig kilometer om vier windparken met de kust te verbinden. Het is een booming business maar kabels uitrollen is grenzen verleggen.

Na dit weekend gaat de laatste fase van het Nederlandse project in. "In mei of ten laatste in juni zal het volledige project afgerond zijn. Dan hebben we in totaal vier kabels gelegd, goed voor 210 kilometer kabel. De laatste 60 kilometer kabel hebben we mee vanuit Korea en beginnen we vanaf maandag te leggen."