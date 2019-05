Bij landbouwers Johan Logghe en Mieke Desmet in Zevekote bij Gistel is onverwacht een drieling kalfjes geboren. Dat meldt Radio 2 West-Vlaanderen.

Dat is uitzonderlijk want de kans op een drieling bij koeien is 1 op 100.000. “En dat ze alle drie gezond zijn, is een even groot mirakel”, zegt Johan bij Radio 2.

“We wisten totaal niet dat er een drieling zat aan te komen. Het eerste kalfje kwam op natuurlijke wijze tot leven. Tot onze verbazing merkten we dat er nóg twee kalfjes waren”, vertelt Johan. Er kwam zelfs geen keizersnede aan te pas.