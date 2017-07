Uitzonderlijke droogte, minister start procedure rampenfonds

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft de procedure opgestart voor de tussenkomst van het Vlaams landbouwrampenfonds in de schade door de uitzonderlijke droogte in het voorjaar.

Op vraag van de minister heeft het KMI de hoeveelheden neerslag tussen begin april en eind juni onderzocht. Volgens het KMI was de situatie in 150 Vlaamse gemeenten inderdaad uitzonderlijk. In 58 van de 64 West-Vlaamse gemeenten werd een uiterst geringe hoeveelheid neerslag vastgesteld.

Raming

Landbouwers moeten de schade op hun percelen melden aan de gemeente waarin het perceel ligt en de voorlopige schade en de oorzaak ervan laten vaststellen. Nadien zal de Vlaamse regering vastleggen voor welke gemeenten de schade wordt erkend. Gemeentebesturen moeten op basis van die voorlopige vaststellen een raming opmaken van de totale schade en het aantal schadegevallen. Dat wordt doorgegeven aan het Departement Landbouw en Visserij.

Schade

De erkenning van een landbouwramp is pas mogelijk wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt. Bij de oogst moet de definitieve schade vastgesteld worden door de gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten.