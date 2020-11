Uitzonderlijke viering Wapenstilstand aan Menenpoort

In Ieper is de Wapenstilstand herdacht met de klassieke plechtigheid onder Menenpoort. Het was dit jaar een uiterst sobere ceremonie ter ere van de Britse gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar coronaproof en zonder het grote publiek. Premier Alexander De Croo legde een krans...

Geen groot publiek. Geen groep muzikanten. Geen tientallen nationale en internationale cameraploegen. Het was een uitzonderlijke Wapenstilstand-viering aan de Menenpoort in Ieper. Tonny Desodt was de enige klaroenblazer, en werd vergezeld door ook slechts één doedelzakspeler.

Last Post

In plaats van een volgepropte herdenkingsplaats, was het dit jaar vrij leeg. Toch weerklonk de Last Post minstens even krachtig om klokslag 11u. Precies 102 jaar na het officieel ingaan van de Wapenstilstand, wat het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende.

Premier Alexander De Croo was wel aanwezig. Hij legde tijdens z'n eerste bezoek aan West-Vlaanderen in zijn functie één van de kransen neer ter nagedachtenis van de meer dan 54.000 gesneuvelden waarvan de rustplaats onbekend is. Al hun namen staan gebeiteld in de muren van de Menenpoort. 'They shall not grow old', aldus de premier. Ook de iconische poppieblaadjes vielen naar beneden door de lucht.

Verdraagzaam

Naast het herdenken van de slachtoffers en het eren van de vrede, benadrukte premier De Croo ook het belang van verdraagzaamheid en tolerantie in deze uitzonderlijke tijden. 'We moeten er zijn voor elkaar.'

Verschillende mensen volgden de plechtigheid wel van een afstand. Een gewoonte die ze ondanks corona niet zomaar van hen laten afnemen.