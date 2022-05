"Ultieme bekroning als chef": Derde Michelinster voor Boury Roeselare

Restaurant Boury uit Roeselare haalt zijn derde Michelinster binnen. Rebelle uit Marke van chef Martijn Defauw was de enige nieuwkomer in onze provincie, met een eerste Michelinster.

De verwachtingen bij West-Vlaamse chefs waren hooggespannen. Restaurant Rebelle in Marke, van chef Martijn Defauw krijgt zijn eerste michelinster.

"Verrast"

Maar de verrassing -de ceremonie leek zowat afgelopen- kwam op het einde: restaurant Boury uit Roeselare haalt zijn derde ster binnen, en staat in België en Luxemburg zo naast Het Zilte van Viki Geunes en Hof van Cleve van Peter Gossens. “Het is de kers op de taart. Is dat een echt doel als je een restaurant opent? Tuurlijk niet. Maar je hebt een passie en een gedrevenheid. En mijn vrouw en ik hebben een opleiding achter de rug. Steeds in gastronomische restaurants met sterren gewerkt. En dat moet in je zetten om die weg van sterren te kunnen bewandelen.”" zegt Boury. “Ik ben heel fier op het hele team, tot de poetsvrouw en de mensen van het onderhoud toe. Echt fier op iedereen.” (lees een volledig overzicht onder de video)