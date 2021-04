'Ultrakid' Johannes legt triatlon zelfstandig af

Ultrakid Johannes Balbaert uit Zuienkerke leverde vandaag een prestatie om ‘u’ tegen te zeggen. De jongeman die verlamd is vanaf de borst finishte vandaag voor het eerst helemaal zelfstandig op een triatlon in Brugge.

Johannes was twee jaar oud toen hij na een ernstig verkeersongeval vanaf de borst verlamd raakte. Toch houdt zijn beperking Johannes niet tegen om te sporten. Vorig jaar legde Johannes samen met triatleet Nico De Neef in Israël een Ultra Triatlon af. Dat leverde de 14-jarige jongen de bijnaam ‘ultrakid’ op. Vandaag stond Johannes voor een nieuwe uitdaging: hij wilde voor de eerste keer alleen in een triatlon finishen. Daarvoor moest de jongen 750 meter zwemen, waarna hij 20 kilometer fietste met z’n handbike om ten slotte te eindigen in z’n wheeler voor het looponderdeel. Johannes legde een perfect parcours af en slaagde in z’n doel.