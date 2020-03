Ultrakid na loodzware triatlon: "Het blijft kriebelen om verder te doen"

Ultrakid Johannes Balbaert uit Blankenberge blikt tevreden terug op zijn deelname aan de Ultraman Challenge, een loodzware triatlon in Israël. "Maar het blijft kriebelen om in de toekomst verder te doen", vertelt de 12-jarige in een video.

Vrijdag finishte Johannes samen met zijn begeleider Nico De Neef op de Ultraman Challenge in Israël. Die duurt drie dagen en bestaat uit 10 kilometer zwemmen, 420 kilometer fietsen en een dubbele marathon lopen. Niet evident voor een jongen die op tweejarige leeftijd verlamd raakte. "Moe, maar een heel tof gevoel", reageert hij. "Ook een beetje dubbel. Toen we over de finish kwamen, was het een fantastisch gevoel. Maar onmiddellijk dacht ik toch ook 'dju, het is gedaan'. Het ging zo snel, die drie dagen. Ze zijn voorbij geflitst."

Zijn deelname aan de Ultraman Challenge smaakt naar meer, klinkt het in de video. Johannes sluit een nieuwe deelname niet uit. "Er kriebelt toch nog iets, om zeker en vast verder te doen", zegt hij nog.

