Ultraloper Karel Sabbe bij koplopers in Barkley Marathons

Ultraloper Karel Sabbe is momenteel aan zijn derde lus begonnen op de Barkley Marathons in de Verenigde Staten. Na iets meer dan twintig uur kon hij de eerste twee rondes van telkens 32 kilometer uitlopen.

De Anzegemnaar kwam als zesde door in een tijd van 20 uur 48 minuten en 21 seconden. Dat deed hij in een groepje van drie met onder meer Jared Campbell. Deze Amerikaan is namelijk de enige deelnemer in de geschiedenis die de Barkley Marathons drie keer tot een goed einde kon brengen.

Het is voorlopig nog afwachten of Sabbe ook zijn derde lus kan uitlopen. Hij zit namelijk nog nipt op schema om de vijf lussen binnen de 60 uur af te werken.

Voor Sabbe is het al zijn derde deelname aan de beruchte ultraloop. Bij de vorige twee deelnames was hij telkens de laatste man die nog in de race was. Nu hoopt hij om de zestiende ultraloper te worden die de finish bereikt. Het is intussen al zeven jaar geleden dat iemand er nog in slaagde om de Barkley Marathons te voltooien.

Wie live de resultaten wil volgen kan dat doen via deze link.

Nondescript guy finishes loop two in 20:48:20, followed by Karel Sabbe and Joe McConaughy. #BM100 — Keith (@keithdunn) March 15, 2023

Karel Sabbe begins loop three at 21:11:22 followed by Christophe Nonorgue, and nondescript guy. #BM100 — Keith (@keithdunn) March 15, 2023