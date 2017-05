Het opent daarvoor een lokaal contactpunt in het Welzijnshuis. Vorig jaar hebben in Roeselare meer mensen een beroep gedaan op Unia. En daarom opent de dienst nu een contactpunt in het Welzijnshuis. Daar kunnen inwoners een melding doen, maar van daaruit wil Unia ook aan preventie doen rond verschillende thema’s. Racisme bijvoorbeeld of homofobie.