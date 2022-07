Unicum: kusttramtraject in Zeebrugge bezaaid met gras

De voorbije tijd is er hard gewerkt op het tramtracé tussen de Visartssluis en Blankenberge Duinse Polders. De vroegere tramsporen dateerden uit de jaren '80 en waren toe aan vernieuwing. Het oude tramspoor is over een afstand van 4 kilometer volledig verwijderd. Die werken hebben twee jaar geduurd.

De kusttram moest gedurende die tijd telkens beurtelings over één spoor rijden. Na de vernieuwing van de sporen werd ook de bovenleiding nagezien.

Unicum: groene bedding

Het traject is trouwens deels voorzien van een groene bedding van gras op een betonnen ondergrond. Dat is voorlopig een unicum in Vlaanderen, klinkt het. Die bedding ligt vlak aan de nieuwe halte Stationswijk.

Het gaat om een proefproject, geïnspireerd door Duitsland. Bij die techniek is er een betonnen onderbouw in plaats van houten dwarsliggers. In plaats van steenslag als toplaag wordt er gras gezaaid. Daardoor zal er minder preventief onderhoud nodig zijn. Over vier jaar zal de stad het proefproject evalueren.

Haltewijziging

Het smalle perron van de halte Vaart bemoeilijkte het op- en afstappen. Ook de aanpalende Gewestweg zorgde voor weinig uitwijkmogelijkheden. Daarom is gekozen om de haltes zo'n 300 meter op te schuiven en twee nieuwe perrons te bouwen. Daarbij is ook rekening gehouden met de toekomstplannen voor de bouw van een nieuwe zeesluis.

Ook de naam is veranderd in Zeebrugge Stationswijk. "De nieuwe naam sluit beter aan bij de hedendaagse lokale situatie dicht bij het station."