Uniek in België: Speleotechnieken oefenen tot 40 meter hoog in oude watertoren

De oude watertoren van Oostende is nu officieel een speleotoren. En da's goed nieuws voor Cascade, een speleoclub uit Oostende, met 70 leden één van de grootste van het land.

Zij kunnen nu op touw- en klimtechnieken oefenen die je normaal alleen in grotten en spelonken kan doen.

"Het is uniek. Nergens in België heb je zo'n muur. waar je die speleotechnieken kunt oefenen. Je kunt hier tot 35 a 40 meter hoog. De meeste van die clubs zijn actief in sporthallen waar de hoogte tot 17 meter gaat", klinkt het.

Oostende heeft samen met de Vlaamse overheid anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie en de inrichting van de speleotoren.