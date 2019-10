Uniek boek over verborgen verdriet van wensouders

Maar hoe ga je daar nu het best mee om? Het boek ‘Als je kinderwens onvervuld blijft’ biedt concrete tips, en laat ook een aantal bekende getuigen aan het woord. Want erover praten is belangrijk, en dat doet ondermeer Leander Verdievel uit Tielt. Hij is de man achter de succesvolle TV-reeks ‘ Gevoel voor Tumor’ op Eén.

Leander Verdievel overwint kanker, maar door de chemo wordt hij onvruchtbaar. Om toch kinderen te kunnen krijgen, ondergaat Leander een aantal vruchtbaarheidsbehandelingen, zonder succes helaas. Maar de kinderwens blijft, en Leander en z’n vrouw beslissen om tot adoptie over te gaan.

Leander Verdievel: "Wij zijn ontzettend gelukkig nu, want we hebben 2 fantastische kindjes, maar dat neemt niet weg, dat we soms eens nadenken: hoe zou ons kindje eruit gezien hebben? Zou het mijn neus gehad hebben? Zou het Karen haar ogen gehad hebben? Dat blijft toch altijd wel een deel van jezelf. Omdat je daar zo vaak over gepraat hebt, over gefantaseerd heb. Ons onzichtbare kind zal altijd wel bij ons blijven. In ons hoofd hebben we er drie."

Tips in boek

In het boek ‘Als je kinderwens onvervuld blijft’ hebben ze het over schaduwverdriet. Je draagt het mee, maar je omgeving merkt het vaak niet op. En erover praten is niet altijd even makkelijk, wat dan weer tot depressies kan leiden of een relatiebreuk. Het boek probeert tips aan te reiken om met dat rouwproces om te gaan.

Lode Godderis, mede-auteur ‘Als je kinderwens onvervuld blijft’ en afkomstig uit Ingelmunster: "Dat kan je bijvoorbeeld gaan doen door een tekening te maken van je kind. Wij noemen dat het imaginaire kind. Door het beeld dat je hebt van je kind te gaan uitschrijven in een tekst, in een foto, in een tekening. Door dat een plaats te geven in je huis, net zoals bij een overlijden je ook een urne hebt of een kruisje. Zo kan ook het imaginaire kind een plaats krijgen in je huis."

Leander Verdievel praat vrijuit, en dat doen ook Roos Van Acker, Anja Daems en Tom De Cock. Omdat ze allemaal hebben ondervonden hoe belangrijk aandacht is voor een onvervulde kinderwens.

Het boek is een initiatief van het Kinderwens ExpertiseNetwerk.