Uniek: drive-in proclamatie in Brugge

In Brugge slaan enkele scholen de handen in elkaar voor een unieke proclamatieplechtigheid voor de laatstejaarsleerlingen. Ze bouwen een ‘drive-in” op een parkeerplaats waar familie en vrienden de afstudeerplechtigheid kunnen volgen in de auto.

Net zoals een ‘drive-in cinema’ maar dan zonder film maar wel met groot scherm en en trotse laatstejaarleerlingen op het podium. Sint-Franciscus-Xaveriusinsituut, Instituut Mariawende-Blydhove, Vrij Handels- en Sportinstituut en Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis werken hiervoor samen. Ook hotelschool Ter Groene Poorte heeft plannen voor een drive-in proclamatie.

‘Een onvergetelijk afscheid van onze laatstejaars … Dat zou het dit jaar zeker worden, helaas met dank aan Covid-19’, zeggen de scholen. ‘Maar we vonden het als school heel belangrijk om onze leerlingen een andere herinnering te geven aan het schooljaar 2019-2020. Na al die jaren zwoegen en zweten verdienen ze toch dat tikkeltje meer.’

‘Met de steun van TexLab, MeetMarcel en Stad Brugge wordt de autobusparking aan de Bargeweg (Katelijneparking) op maandagavond 29 juni en dinsdagavond 30 juni omgedoopt tot een heuse drive-insite.’

(lees verder onder de foto)

Ook livestream voor wie thuis kijkt

‘Wat er op het podium gebeurt, zal op een scherm van 20 m2 geprojecteerd worden. Het geluid zal ook te horen zijn in de auto zelf, via een FM-kanaal. Zo kunnen de leerlingen en hun familie de proclamatie optimaal volgen vanuit hun auto. Vrienden en familieleden die de proclamatie niet kunnen bijwonen, kunnen thuis ook alles volgen via livestream.

We nemen afscheid van onze laatstejaars met speeches en filmpjes. Tijdens de eigenlijke proclamatie mogen de leerlingen hun auto’s verlaten en naar het podium komen, waar ze hun diploma in ontvangst nemen. Tot slot wordt van elke klas een foto genomen. Dit verloopt uiteraard allemaal in overleg met de preventieadviseur om de veiligheid te allen tijde te garanderen. Een DJ overgiet het geheel met een extra feestelijk sausje’, laat de school nog weten.