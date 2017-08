Uniek fossielenkerkhof ontdekt voor Belgische kust

Walrus

De vondst is hoogst merkwaardig. Eerst en vooral blijkt de vindplaats de zuidelijkste Pleistocene kolonie walrus ter wereld te herbergen (met resten van minstens 50-100 dieren), goed voor ongeveer de helft van alle vondsten van walrusskeletdelen in de Noordzee. Volgens een analyse zijn de botresten zeker 45.000 jaar, ze kunnen ook ouder zijn. De botten zijn gaaf bewaard en doen vermoeden dat de zeekolossen hier een heuse kolonie hadden.

Oerwalvis

Daarnaast zijn in hetzelfde gebied al minstens tien wervels van oerwalvissen opgedoken. Vondsten van resten van deze primitieve zeezoogdieren zijn in West-Europa op één hand te tellen. De ongebruikelijke grootte van de aangetroffen wervels (breedte ca 30 cm) kan zelfs wijzen op een nooit eerder ontdekte soort. In ieder geval waren het 8 tot 15 meter lange jagers die 40 miljoen jaar geleden onze zeeën onveilig maakten. Sommige hadden aanvankelijk nog voor- en/of achterpoten en een lange staart. Uiteindelijk zouden ze zich verspreiden over de wereldzeeën en evolueren tot de walvissen die we vandaag kennen.

Naast acht resten van walrussen troffen de onderzoekers ook botfragmenten aan van wild paard, oeros of steppenwisent en van een ree. Tenslotte werd ook een fossiele naaldboomkegel en heel wat schelpenmateriaal verzameld.