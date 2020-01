Uniek: Howest herneemt opleidingen in februari

Het gaat om de opleidingen Programmeren, Netwerkbeheer, Orthopedagogie en Boekhouden. Zo’n opleiding herstarten in februari is uniek in Vlaanderen. “In de eerste plaats richten we ons tot toekomstige studenten die na hun secundair onderwijs niet zijn doorgestroomd naar het hoger onderwijs,” zegt Randy Lamière van Howest.

Samen met VDAB

De herneming kan ook handig zijn voor studenten die de bacheloropleiding die ze nu volgen willen sturen naar een specifiek beroep. En Howest gaat ook samenwerken met de VDAB om werkzoekenden alsnog te laten instromen.