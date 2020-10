Uniek: huisgierzwaluw boven Blankenberge

In Blankenberge is voor het eerst in ons land een huisgierzwaluw waargenomen, meldt Natuurpunt. Het gebeurt niet vaak dat er een nieuwe vogelsoort in ons land wordt gespot.

Maandag rond helf vier kwam via Rare Bird Alert Belgium de melding binnen dat boven de Kustbaan in Blankenberge een huisgierzwaluw vloog. In totaal slaagden 47 mensen erin om de vogel te zien. Het dier vloog voortdurend boven het natuurgebeid "De Fonteintjes", tussen Blankenberge en Zeebrugge, en was op zoek naar insecten.

"Sensationeel"

De zwaluw werd voor het laatst gezien om 17.38 uur, toen hij richting het centrum van Blankenberge vloog. "Een waarneming van een huisgierzwaluw in België is voor een vogelliefhebber wat Euromillions winnen betekent voor een gemiddelde Belg: erg onwaarschijnlijk, nooit eerder gebeurd, sensationeel", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

De huisgierzwaluw is nauw verwant aan "onze" gierzwaluw, maar heeft een brede, witte stuitvlek die tot op de flanken doorloopt, een recht afgesneden staart en een iets kleiner, meer gedrongen formaat. De vogels broeden vooral in Afrika, het Midden-Oosten en in Zuid-Azië. Ook in Zuid-Spanje broedt de zwaluw in lage aantallen, maar in de rest van Europa wordt de soort enkel als dwaalgast gemeld. Het gaat dan vaak om (jonge) vogels die uit koers zijn "gewaaid" en opduiken op plaatsen waar ze eigenlijk niet thuishoren.

Eerder dit jaar werd ook al een keizerarend aan de Belgische lijst toegevoegd. Als de huisgierzwaluw wordt aanvaard door de Belgische zeldzaamhedencommissie, is het de 457ste soort die in ons land wordt geregistreerd.