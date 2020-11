Uniek: Jabali Brugge maakt houten surfplanken

In Brugge maakt het bedrijf Jabali houten surfplanken, op een ambachtelijke manier. En dat is vrij uniek. Jabali haalde dit jaar de finale van Ambacht In De Kijker, een nationale wedstrijd die de ambachtelijke sector onder de aandacht brengt

Job Verpoorte is de man achter Jabali. "Ik was zeven jaar toen ik mijn eigen skateboard maakte", vertelt hij.

"Door houten surfplanken te maken wil ik de surfwereld milieuvriendelijker maken, ook al gebeuren al grote inspanningen. Ik ben één van de weinigen ter wereld die zulke houten surfboards maakt".

Jabali was de enige West-Vlaamse finalist in de nationale wedstrijd Ambacht In De Kijker.

Milieubewuste ambachtslui in de kijker

"In 2020 wilden we voor deze 15e editie een ambachtelijke sector in de verf zetten die zich bijzonder bewust is van de huidige milieuproblematiek", zegt de organisatie. "Een focus op ambachtsmannen en -vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan, met oog voor het gebruik van milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen."