Uniek praalgraf verlaat Brugge voor restauratie

Na 538 jaar is de indrukwekkende graftombe van koopman, politicus en diplomaat Anselm Adornes en zijn vrouw Margaretha van der Banck voor het eerst ooit uit de Jeruzalemkapel in Brugge verwijderd.

Het monument is in slechte staat en moet dringend gerestaureerd worden. De ontmanteling en het transport uit de Jeruzalemkapel werd een hachelijke onderneming want de deksteen, die anderhalve ton weegt, had slechts 1 centimeter ruimte om de kapel te verlaten. De hele tombe bestaat uit negen onderdelen en die allemaal in één keer naar buiten brengen was geen optie. Alles samen weegt het praalgraf 3,5 ton.

De tombe werd gemaakt door de meestersteenhouwer Cornelis Tielman en bestaat volledig uit Doornikse steen. Na de dood van Anselm Adornes in Schotland werd zijn lichaam in Linlithgow begraven en enkel zijn hart werd in dit graf bijgezet. Margaretha overleed enkele jaren voor Anselm en ligt in Brugge te rust.

Meesterwerk



Stadsarchivaris Noël Geirnaert benadrukt het belang van het monument: “Het is het enige gaaf bewaarde en in steen uitgevoerde vrijstaande grafmonument uit de 15e eeuw in Brugge. Bovendien is dit meesterwerk nog in situ bewaard, wat het nog unieker maakt.” Vandaag verhuist het naar een klimaatkamer bij Antwerpen waar in een eerste fase resten van vorige restauraties worden verwijderd. In een volgende fase worden nieuwe technieken gebruikt om het geheel te restaureren.

Tijdens de renovatie wordt in de kapel een witte sokkel geplaatst op de plaats van de tombe. Kunstenaars zullen daar tijdens tentoonstellingen gebruik van kunnen maken. Daarnaast komt er ook een 3D-replica van de tombe.

Tegen september volgend jaar zou het praalgraf weer in Brugge moeten zijn.