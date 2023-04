Uniek proefproject om obesitas bij kinderen aan te pakken in Oostende

Zorgorganisaties het Zeepreventorium in De Haan, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en Bundeling Zorginitiatieven Oostende (BZIO) starten een proefproject in de Koninklijke Villa van Oostende om obesitas bij kinderen aan te pakken.

Obesitas bij kinderen en jongeren vormt de laatste jaren een groter probleem. Daarom dat de drie zorgorganisaties dit jaar een project rond ambulante revalidatie voor kinderen opstarten in de Koninklijke Villa.

Geen opname

Er is dus geen sprake van een opname in een ziekenhuis of in een instelling. Na elke sessie mag de patiënt gewoon weer naar huis.

Voor de ruime regio van Oostende richten de initiatiefnemers zich specifiek op kinderen tussen 7 en 12 jaar die kampen met een (beginnende) vorm van obesitas. Een team van onder meer een psycholoog, diëtist, revalidatiearts en eventueel een pediater zal de kinderen in groepssessies gepast begeleiden tijdens hun revalidatie.

Strategische locatie

In de regio Oostende bevinden zich veel kwetsbare gezinnen, klinkt het. De Villa is dus strategisch gekozen. "De locatie biedt sterke troeven om obesitas aan te pakken. Het gebouw is bijvoorbeeld uitgerust met een keuken. Het terras biedt ook een fantastisch zicht op zee en brengt de rust die de kinderen en jongeren nodig hebben”, zegt algemeen directeur Nick Marlein. (Lees verder onder de foto.)

De Koninklijke Villa in Oostende maakt al meer dan tien jaar deel uit van BZIO. Vandaag vormt de Villa een gezondheidscentrum dat ook therapie biedt voor psychische klachten of verslaving in de vorm van een aantal korte behandelsessies.

Samenwerking

Ziekenhuispartner AZ Sint-Jan zet zijn schouders onder het project. "Binnen het ziekenhuis in de regio Brugge loopt een gelijkaardig project dat erg succesvol is. We nemen zeker onze kennis en lessen mee naar het nieuwe pilootproject. Zo kunnen we onze expertise hierin nog vergroten”, vertelt algemeen directeur Hans Rigauts.

Ook Zeepreventorium werkt mee aan het project. Het revalidatiecentrum heeft al meer dan 25 jaar expertise op vlak van revalidatie bij obesitas.