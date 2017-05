Uniek restaurant in Veurne

In Veurne is deze morgen het gloednieuw en uniek restaurant "Cargo" voorgesteld. Het restaurant is opgebouwd uit containers op een lege parking op een industrieterrein.

Twee weken geleden was van het nieuwe restaurant nog helemaal niets te zien. De voorbije dagen werd het in een mum van tijd opgebouwd uit scheepscontainers.

Ontmoetingsplaats

De locatie, een parking bij een industrieterrein is een erg bewuste keuze. Met het restaurant willen de uitbaters een ontmoetingsplaats creëren in de soms kille omgeving van een industrieterrein. Werknemers kunnen ’s middags of ’s avonds genieten van lekkere gerechten: beter en gezelliger dan in de bedrijfsrefter, zonder veel tijd te verspillen aan verplaatsingen en parking zoeken. En werkgevers kunnen in Cargo een alternatief kader vinden voor hun business lunch of meeting.