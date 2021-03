Uniek stukje erfgoed keert terug naar zijn roots

Een gerestaureerde Ford vrachtwagen met oplegger uit 1948 is vanmorgen in Menen aangekomen bij Gheysen en Verpoort in Menen, het bedrijf dat de oplegger 73 jaar geleden bouwde.

Het voertuig rijdt probleemloos en zou dus opnieuw voor vrachtvervoer ingezet kunnen worden. Maar de nieuwe eigenaar zal het gewoon in het bedrijf tentoonstellen. De originele eigenaar betaalde er destijds 75.250 Belgische frank voor.

De oldtimer werd helemaal gerestaureerd in Boezinge. De vrachtwagen stond bij een landbouwer in Kemmel. Willy Desodt heeft er een viertal maanden aan gewerkt en originele onderdelen gezocht. Ook de motor deed het niet meer. "In Nederland heb ik onderdelen gevonden. Ik ben twee, drie keer naar daar gereden en de motor is in Poperinge gerestaureerd". (Lees verder onder de foto)

Contrast

Gheysen en Verpoort bouwt vandaag vooral diepladers. Maar dit is hoe dan ook een stukje industriële geschiedenis. "We zijn heel fier deze hier nu terug te hebben in onze werkplaatsen, 73 jaar later", zegt Maxime Verpoort. "Die zal hier heel mooi zal tentoongesteld worden. Ook het contrast met de historiek van de firma, wat je hier nu ziet en de moderne hedendaagse technologie, zal een prachtig contrast opleveren".