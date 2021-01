Uniek: trouwen in museum KOERS in Roeselare

In Roeselare kunnen koppels vanaf juli trouwen op een unieke locatie: de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS, het Museum van de Wielersport. Door werken aan het stadhuis is de traditionele trouwzaal niet meer toegankelijk en dus is gezocht naar een andere locatie met uitstraling.

"De Zaal der Wereldkampioenen is met haar grandeur en rijke historiek een bijzondere locatie om het jawoord te geven of om een jubilee te vieren", zegt de stad Roeselare. "Pal in het centrum, toegankelijk voor iedereen, een ruime parkeermogelijkheid en vooral klasse en uitstraling: de Zaal der Wereldkampioenen heeft deze troeven allemaal."

Miriam Vandenbulcke en Stijn Goddeeris zullen op 24 december 2021 hun jawoord geeft in de Zaal der Wereldkampioenen.

Restauratie van traditionele trouwzaal

"De stad koos de grote benedenzaal in KOERS, het Museum van de Wielersport, als nieuwe locatie waar koppels het jawoord zullen geven of een jubileum vieren", zegt Roeselare in een persbericht.

"Omdat Roeselare de komende jaren een nieuw stadhuis optrekt op de bestaande site, zal het erfgoedgedeelte, waar nu de gekende trouwzaal is, niet meer toegankelijk zijn. Deze monumentale gebouwen worden bovendien gerestaureerd. Voor de stad was het uitkijken naar een waardige vervanging die voldoet aan praktische en wettelijke vereisten.

Schepen Marc Vanwalleghem: "In de zoektocht naar een waardige vervanglocatie viel het oog snel op de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS, die vroeger trouwens dienst deed als stadsfeestzaal. Een zaal die een bijzondere indruk nalaat, bij zowel liefhebbers van koers als fans van erfgoed en vanaf juli, ook bij de trouwkoppels #VANRSL."

Het jawoord in een unieke en historische locatie

"Het iconische gebouw van KOERS aan het Polenplein bulkt van historiek en sfeer", zegt Roeselare.

"Vroeger deed de grote zaal onder meer dienst als brandweerarsenaal, sportzaal en stadsfeestzaal. Ze werd in alle pracht gerestaureerd en in 2018 omgedoopt tot ‘Zaal der Wereldkampioenen’. Dankzij haar veelzijdigheid en toegankelijkheid kan de erfgoedlocatie verschillende doelen dienen. Een mooie huwelijksopstelling wordt op vrijdag en zaterdagvoormiddag georganiseerd, zodat koppels in de perfecte omstandigheden hun jawoord kunnen geven of een jubileum kunnen vieren."

(lees verder onder de foto)

Beleving aan kop in KOERS tijdens het jaar van het wereldkampioenschap

"Een extra functie voor de Zaal der Wereldkampioenen betekent niet dat KOERS in het zadel gaat zitten. Fans en geïnteresseerden van de fiets kunnen nog altijd coronaveilig een bezoek plannen.

Bovendien zet KOERS in het jaar van het wereldkampioenschap wielrennen in Vlaanderen volop in op koersbeleving. Zo pakt het museum uit met de KOERSbus, een wielermuseum-op-wielen. De autobus wordt nu omgebouwd om klaar te zijn voor een roadshow doorheen de Benelux om uiteindelijk te landen op het WK wielrennen dat in september 2021 in Vlaanderen plaatsvindt."