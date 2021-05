Unieke 14de eeuwse grafkelder ontdekt in Brugge

In amper een week tijd werd een absolute topvondst ontdekt: een prachtig beschilderde grafkelder uit de 14de eeuw. Eerder dit jaar werd al een deel van het kerkhof opgegraven in een kleine testput. Daarbij werd het skeletmateriaal aangetroffen van 27 individuen, nog goed herkenbaar na al die eeuwen onder de grond. Bij deze begravingen werden ook kistnagels gevonden, de resten van eenvoudige houten kisten.

Beschilderd exemplaar

Ook dit keer zijn de archeologen al snel op een 45-tal skeletten gestoten, op zo’n 50 cm onder de huidige rijweg. Daarnaast werden ook twee grafkelders aangesneden, waaronder een absolute topvondst: een bijzonder mooi beschilderd exemplaar. Op de lange zijden staan centraal een engel zwaaiend met een wierookvat, gevat tussen allerlei kruis- en bloemmotieven. Op de ene korte zijde staat een calvariescene afgebeeld. Op de andere zijde staat een zogenaamde ‘Sedes sapientiae’: een Maria met kind gezeten op een troon.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen in 1075, maar is zeker ouder. Ze is een dochterkerk van de kerk van Sijsele, die eigendom was van de Utrechtse bisschopskerk. In het verleden werden al diverse archeologische vondsten en waarnemingen gedaan in en rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De inhoud van de grafkelder is nog niet onderzocht, maar het lijkt om een onverstoord graf te gaan. Onder de aarde zijn sporen zichtbaar van één individu en restanten van het kisthout. Archeologen zullen beide grafkelders verder opgraven en onderzoeken. Ook de opgraving van de eenvoudige kistbegravingen gaat de komende weken verder.