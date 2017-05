Unieke boeken onder de hamer in Damme

Boeken ter waarde van 3000 euro. Je vindt ze niet in de gewone boekhandel, maar wel op de boekenveiling in Damme. Daar gingen exemplaren van enkele honderden jaren oud onder de hamer. Zo werd er bijvoorbeeld een heel oud exemplaar van de roman over Tijl Uilenspiegel geveild, maar ook handgemaakte perkamenten kaarten en schriften.

Damme profileert zich al twintig jaar als boekendorp, dus het was de ideale locatie voor de veiling. De interesse in de boeken is zo groot dat er ook online geboden werd, zelfs vanuit Australië, de VS en Singapore.