In Staden is op deze eerste schooldag de Dalton methodeschool Blink gestart, de enige in onze provincie.

Blink is de nieuwe naam voor de vroegere Go! basisschool. In het Dalton-onderwijs staan thema's als keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking centraal. De school telt zo'n 60 leerlingen waarvan heel wat uit het asielcentrum in Poelkapelle.

Nogal wat leerlingen hebben het Nederlands niet als moedertaal. Zij krijgen in de wereldklas een taalbad om zo snel mogelijk in de klas te kunnen aansluiten. Blink is de enige Daltonschool in de provincie. Drie jaar geleden ging die in Bellegem dicht.