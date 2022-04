Unieke documentaire met nooit getoonde beelden van Poperinge net na WO II

Op 6 september 1944 werd Poperinge bevrijd door Poolse troepen onder leiding van generaal Maczek. Luc Cleenewerck: “Heel de markt stond zwart van het volk. De geallieerde colonnes die terugkwamen van Duitsland reden daartussen, de Gasthuisstraat in. Aan de andere zijde stond kolonel Noël z’n speech te geven in het Pools naar heel die bevolking. Niemand die daar ook maar een woord van verstond. Maar ik heb het kunnen ontrafelen door met een Poolse tolk te spreken.”

In de documentaire zie je bijvoorbeeld ook nooit vertoonde beelden van een voetbalmatch tussen SK Reningelst en een ploeg van het geallieerde leger. Luc Cleenewerck heeft er heel wat archieven voor doorploegd. “Wat wel speciaal is, dat is uiteraard stille film. En het is altijd mijn betrachting geweest om daar de juiste geluiden bij te plaatsen. Dus ben ik naar een provinciale voetbalwedstrijd geweest, enkele weken geleden om daar de geluiden op te nemen, en om ze er zo bij te monteren.”

Hard gevochten in en rond de stad

Poperinge wordt meestal geassocieerd met de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog is er in en rond de hoppestad hard gevochten. En dat wordt vaak vergeten. Ook daarom is de documentaire belangrijk. “Het stelt de mensen van Poperinge in de gelegenheid om een deel van hun geschiedenis te herbeleven. Ik vind dat wel belangrijk om de mensen dat toch eens voor te houden wat hier allemaal gebeurd is.”

De documentaire ‘Poperinge en omgeving na de bevrijding’ is morgenavond te zien in cultureel centrum Ghybe in Poperinge.