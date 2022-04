Unieke duurzame productielijn voor gevelsteenstrippen

Wienerberger, dat bakstenen en dakpannen produceert heeft een nieuwe CO2-neutrale productielijn, in zijn fabriek in Kortemark. Daarbij drogen en bakken ze dunne kleistrips zonder fossiele brandstoffen, een primeur in ons land.

Ook Vlaams minister van wonen en onroerend erfgoed, Matthias Diependaele komt de nieuwe productielijn bekijken in Kortemark. De dunne strips vervangen steeds vaker de traditionele bakstenen, vooral bij prefabbouw. Ze zijn dunner en lichter en laten een dikkere isolatie toe.

Bij de computergestuurde productie gebruikt Wienerberger enkel groene stroom. Klimaatvriendelijk, en in deze crisistijden helpt de lijn ook om de productiekosten betaalbaar te houden.

"Wat betekent dat CO2-neutraal? Dat wij op vandaag onze oven en onze drogerij niet meer stoken met gas maar volledig met elektriciteit. Enerzijds komt die via solarpanelen, anderzijds groene stroom aan.113935 Deze strippenlijn is eigenlijk de meest duurzame lijn die we hebben omdat de strip 2 cm is. De uiterste vorm van dematerialisatie: minder klei, minder energie. De meest extreme vorm van produceren", zegt Caroline Van De Velde, CEO Wienerberger Belgium.