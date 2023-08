Unieke expo over mijnbestrijding op zee te bezoeken in Nieuwpoort

Van zaterdag 12 tot en met zondag 20 augustus kan je in Nieuwpoort de tentoonstelling 'Van vegen tot jagen, een evolutie van mijnbestrijding op zee' bezoeken. De tentoonstelling vindt plaats in de Nieuwpoortse Vismijn.

De expo toont de aanpak van de Belgische Marine in het neutraliseren van zeemijnen doorheen de jaren, daarnaast kan je ook aan boord gaan van voormalig kustmijnenveger AMS 60 Bernisse. Vroeger was het opruimen van mijnen één van de primaire taken bij de Marine. Tegenwoordig worden nieuwe technieken gebruikt om de kusten en zeeën te beschermen tegen mijnen.

Privécollectie

Het overgrote deel van de voorwerpen die tentoongesteld worden komen van marinier op rust Johhny Geldhof. Naast oude technieken, ontdek je verder ook de hedendaagse technologieën die de Marine gebruikt om mijnen te bestrijden.

De expo is gratis te bezoeken van zaterdag 12 tot en met zondag 20 augustus in zaal Iseland in de stedelijke Vismijn, van 10 tot 17u.