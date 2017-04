Unieke Groenlandse walvis voor kust van Raversijde

De waarneming lokt ook zaterdag liefhebbers naar het strand.

Uniek voor België

"De Groenlandse walvis is een baleinwalvis die bijna 20 meter groot wordt en 60 tot 100 ton kan wegen", verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). "Het is een soort die zich jaarrond ophoudt in arctische wateren, met een uitgesproken voorkeur voor het pakijs." De wereldpopulatie wordt momenteel geschat op 10.000 tot 40.000 exemplaren. "Maar het aantal recente waarnemingen in de Noord-Atlantische Oceaan - tussen de oostkust van Groenland en Spitsbergen - is erg beperkt."

Natuurpunt vermoedt dat het exemplaar voor de kust van Raversijde in februari al verschillende keren gefotografeerd werd ter hoogte van St. Martins, een van de Scilly-eilanden ten zuidwesten van het Engelse Cornwall. "Deze waarneming was ronduit verbijsterend aangezien dit de eerste Europese waarneming ooit was ten zuiden van de Barentszee. In mei vorig jaar werd hetzelfde dier mogelijk ook gezien in Bénodet, voor de kust van Bretagne (Frankrijk), alsook voor de kust van Marazion, dichtbij Penzance (Cornwall) en nabij de monding van Carlingford Lough (Noord-Ierland).

De Groenlandse walvis heeft een groot, donker lijf, geen rugvin en een sterk ontwikkelde bult aan het blaasgat. "Bij volwassen exemplaren valt ook de variabele witte tekening bij de kin op. De soort behoort tot de langst levende zoogdieren ter wereld. Groenlandse walvissen zijn alleseters maar hebben een voorkeur voor roeipootkreeftjes, krill en vlokreeften."

Na de waarneming van een narwal op 27 april 2016 aan de sluis van Wintam (bij Bornem) is dit opnieuw een erg onverwachte en uitzonderlijke toevoeging aan de Belgische lijst met zeezoogdieren, aldus nog Natuurpunt.