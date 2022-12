Unieke kerstversiering in Diksmuide

Het vroeg aan de middelbare school ’t Saam uit Diksmuide om vijf grote kersttaferelen te ontwerpen. Een opdracht die de leerlingen graag aannamen. Vandaag legden de leerlingen van de richting elektrische installaties de laatste hand aan één van hun creaties: een reuzengroot cadeau.

Leerlingen van de richting mechanica hadden het cadeau eerst aan elkaar gelast. De stad gaf dus de opdracht en betaalde ook de materialen. 'Het is een uniek project voor de school', zegt Tommy Es, technisch directeur van 't Saam. 'Leerlingen zijn heel fier om er aan mee te werken. Grondstoffen kosten veel geld om te oefenen. En nu maken ze iets dat ook echt gebruikt wordt.'

De leerlingen maakten de ontwerpen al vorig schooljaar, en vanaf 1 september begon het echte werk. Het resultaat is 5 grote kunstwerken die veel origineler zijn dan de klassieke kerstversiering, zegt de stad. 'Uiteindelijk, alle kunstwerken die anders geplaatst worden, lijken een beetje op elkaar. Het is een beetje eenheidsworst,' aldus Katleen Winne, schepen voor Evenementen in Diksmuide. 'Dus wilden wij eens iets anders. Nu hebben we een win-winsituatie. De leerlingen hebben iets gemaakt, ze hebben hun talent kunnen tonen, en heel Diksmuide zal er mee van kunnen genieten.'