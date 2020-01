Unieke marionetten te bewonderen in Oostende

In Oostende heeft marionettentheater Kallemoeie vanmorgen zijn tentoonstelling ‘Kallemoeies Erfgoed’ voorgesteld. Het marionettentheater heeft de laatste jaren hard gewerkt aan de restauratie van de unieke marionetten en kan ze nu eindelijk voorstellen aan het grote publiek.

Wie bij marionettentheater denkt aan kindertheather, heeft het mis. Het Oostendse marionettengezelschap Kallemoeie ontstond in 1928, en richt zich uitsluitend op volwassenen. Momenteel spelen er zo'n 15 mensen met de marionetten. Zij zijn nu bezig met het stuk Don Quichote, maar dan op z'n Oostends.

150 marionetten

Het gezelschap heeft over de afgelopen 92 jaar al zo'n 150 marionetten verzameld, maar sommige waren dringend aan restauratie toe. In 2016 kreeg Kallemoeie een subsidie van Erfgoedcel Kusterfgoed om de collectie poppen te restaureren en open te stellen voor het publiek.

"Er zijn een aantal marionetten die gerestaureerd zijn, er zijn een aantal die nieuwe kledij gekregen hebben en anderen werden behandeld tegen houtmijt. Het is de bedoeling dat we nu eens kunnen tonen aan de mensen wat ermee gebeurd is", vertelt voorzitter Jan Hostyn.

Niet alle poppen tentoongesteld

Niet alle 150 marionetten van Kallemoeie zijn trouwens te zien op de tentoonstelling. Het marionettentheater organiseert nu nog altijd voorstellingen en heeft de poppen dus nodig.