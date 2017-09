Unieke middeleeuwse handschriften in Oudenburg

Bij het samenstellen van de tentoonstelling viel op hoeveel waardevolle boeken over sterrenkunde en wiskunde deel uitmaken van de Oudenburgse collectie handschriften. Curator Jean Luc Meulemeester: “Vorige week is trouwens nog een boek ontdekt in de koninklijke bibliotheek in Brussel: nog één uit de abdij van Oudenburg die trouwens door Molanus is neergepend. Misschien met de bedoeling om dat uit te geven, want het gaat wel degelijk over handschriften.”

De tentoonstelling start vanaf de vroege middeleeuwen tot aan de Franse revolutie. Toen werd de abdij gesloopt. De schatten uit de Oudenburgse abdijbibliotheek halen op veilingen megabedragen. Je vindt de topstukken wereldwijd terug in privé collecties en bibliotheken. Het was een hele krachttoer om enkele van die pareltjes naar het RAM te halen. Soms kwamen er brandkasten en politiebegeleiding aan te pas.

De tentoonstelling “ Van Perkament tot Papier” loopt nog tot half oktober in het RAM in Oudenburg.