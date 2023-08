Unieke middeleeuwse tegelvloer ontdekt bij Eekhoutabdij in Brugge

Op de toekomstige site van tentoonstellingshal BRUSK in Brugge blijven archeologen bijzonderheden ontdekken. Tijdens het aanleggen van de laatste opgravingssleuf in de voormalige Eekhoutabdij stuiten ze op een goed bewaarde tegelvloer uit de veertiende eeuw.

De vloer is als bij wonder bewaard tussen de zware funderingen en kelders van het voormalige Sint-Andreasinstituut. De vloer is 50 cm breed en 200 cm lang bewaard en bestaat uit kleine tegeltjes van 5 bij 5 cm. De tegels dateren uit de veertiende eeuw en zijn rijkelijk versierd met afbeeldingen van fabelachtige wezens, dieren en bloemmotieven. Deze vondst geeft onderzoekers een uniek inzicht in de leefomgeving van de broeders van de Eekhoutabdij. "Het is alsof we kunnen binnenkijken in de abdij. We maken de plaats schoon waar de broeders eeuwenlang hebben rondgelopen: een heel bijzonder gevoel", aldus Dieter Verwerft, archeoloog bij Raakvlak.

(lees verder onder de foto)

"Bijna poëtisch"

Nico Blontrock, schepen van cultuur: "Deze ontdekking benadrukt opnieuw het belang en de rijkdom van ons ondergronds erfgoed in Brugge. Het is bijna poëtisch hoe de laatste sleuf ons deze prachtige vloer heeft onthuld en ons direct verbindt met het middeleeuwse verleden."

Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak, voegt toe: “Dit is waarom we archeologie bedrijven. Tot op de laatste dag kunnen we verrast worden door vondsten die ons direct verbinden met het verleden. Deze tegelvloer is opnieuw een tastbaar stukje geschiedenis van Brugge."