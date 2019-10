Unieke middeleeuwse vloer ontdekt in Brugge

Het gaat om een mozaïekvloer met mooi gekleurde tegels in een laat middeleeuwse woning aan de rand van de oude Brugse stadskern. Archeologen spreken van een zeldzame en unieke vondst.

Een voormalige opslagplaats geeft na eeuwen zijn geheim prijs. In het pand komt er een warenhuis maar voor de start van de verbouwingen onderzochten archeologen nog even de ondergrond van de site. En tot hun verbazing ontdekten ze naast verschillende oude munten een goed bewaarde vloer van bijzondere tweekleurige Vlaamse tegels.

Archeoloog Maarten Bracke: "Er zijn er met versieringspatronen, bloemetjes, een gevleugelde draak of vrouwen. Dat is heel bijzonder omdat we die enkel aantreffen in kerkelijke sferen in altaren in een kerk. In de burgerij of een gewone woning komen we zelden of nooit zoiets tegen. En als we die tegen komen is dat ook meer heel beperkt op een oppervlakte die meestal verstoord is. In dit geval hebben ze gezegd na het opgeven van de woning. We doen er zand over en beginnen iets nieuws. Wat voor ons als archeoloog ideaal is."