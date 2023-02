Unieke pauselijke zegels gevonden in Westhoek: "Eerst was ik ontgoocheld"

Chris Schalckens en Patrick De Pourcq uit het Oost-Vlaamse Lokeren hebben in de Westhoek twee voorwerpen met een uitzonderlijke historische waarde gevonden. Het gaat om twee pauselijke loden zegels uit de late middeleeuwen.

Chris Schalckens is amateurarcheoloog en heeft in zijn tuin in Lokeren een eigen privémuseum. Al 20 jaar trekt de Oost-Vlaming met zijn metaaldetector naar de Westhoek en stelt hij zijn vondsten uit de eerste wereldoorlog ten toon. Enkele jaren geleden vindt hij twee objecten die hij niet kan thuiswijzen.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik ontgoocheld was. Door het geluid dacht ik dat ik iets heel moois militair had ontdekt. Maar ik heb ze gelukkig toch in mijn zak gestoken. Nu blijkt het een topvondst te zijn", zegt Chris.

"Zeldzaam"

Als geschiedenisliefhebber Patrick De Pourcq kijkt naar de vondsten, blijkt het om twee loden pauselijke zegels te gaan, uit de 12de en 13de eeuw. Allicht hingen ze aan oorkondes gestuurd naar de toenmalige abdijen van Mesen en Voormezele of Langemark.

"Heel zeldzaam, het zijn unieke vondsten", bevestigt Patrick. (Lees verder onder de foto.)

De twee zijn fier op hun vondsten en opzoekingswerk. Maar toch willen ze de twee zegels niet houden. Ze willen ze schenken aan een museum. "Het zou voor mij voldoening geven als die pauselijke zegels ergens in de Westhoek tentoon zouden kunnen gesteld worden. Met voldoende duiding, zodat mensen weten waarover het gaat."

Het Yper Museum in Ieper bevestigt alvast dat het inderdaad om twee uitzonderlijke vondsten gaat.