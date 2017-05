Unieke setting voor pianolessen in Kortrijk

Het conservatorium in Kortrijk moet de pianolessen noodgedwongen in boekhandel Theoria houden. Het lesgebouw wordt momenteel nog verbouwd. Een unieke setting voor een masterclass, en dat op dag van de piano.

Het lijkt wat vreemd om een pianoles in een boekhandel te volgen. Maar in Kortrijk kunnen ze niet anders. Door verbouwingswerkzaamheden in het conservatorium moesten de pianolessen noodgedwongen uitwijken naar een ander gebouw. De lessen kunnen niet onderbroken worden en de vleugelpiano’s vinden tijdelijk onderdak in het historisch gebouw van boekhandel Theoria.

Er wordt voortdurend verder gebouwd aan een nieuw muziekcentrum op het conservatoriumplein in Kortrijk. 1500 leerlingen zijn al verhuisd van de ene naar de andere kant van het gebouw, maar voorlopig is er geen plaats meer voor de pianolessen op vleugelpiano.